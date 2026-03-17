Ισόβια στον 22χρονο μητροκτόνο στη Λάρισα

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και δύο ετών φυλάκισης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον 22χρονο για τη δολοφονία της μητέρας του στη Λάρισα, ενώ στον εξάδελφό του επιβλήθηκαν 30 μήνες φυλάκιση για υπόθαλψη εγκληματία.

Οπως μετέδωσε το ertnews, με την επιβολή των ποινών ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη μητροκτονία στη Λάρισα, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου να καταδικάζει τον 22χρονο σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και σε επιπλέον ποινή φυλάκισης δύο ετών για οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος άκουσε την απόφαση χωρίς την παραμικρή αντίδραση, παραμένοντας ψύχραιμος σε όλη τη διαδικασία. Αντίθετα, ο δεύτερος κατηγορούμενος, εξάδελφος του 22χρονου, ξέσπασε σε λυγμούς όταν το δικαστήριο ανακοίνωσε την ποινή των 30 μηνών φυλάκισης που του επέβαλε για υπόθαλψη εγκληματία.

Είχε κριθεί ένοχος, κατά πλειοψηφία 5-2, επειδή βοήθησε τον δράστη να απομακρύνει τη σορό της μητέρας του μετά το έγκλημα. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αναγνώρισης ελαφρυντικών και για τους δύο κατηγορούμενους. Είχε προηγηθεί η απόφαση επί της ενοχής, με τον 22χρονο να κρίνεται ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αθωώθηκε για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και της κατοχής ναρκωτικών. Κατά την αγόρευσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου μητροκτόνου, Χρήστος Τσιαμπάλης, είχε αποδώσει το έγκλημα στη χρήση ουσιών και στην κατανάλωση αλκοόλ, ζητώντας να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την έδρα.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας είχε προτείνει μερική έκτιση ποινής πέντε μηνών και αναστολή για το υπόλοιπο διάστημα, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την πραγματική έκτιση ολόκληρης της ποινής των 30 μηνών. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Η εισαγγελική πρόταση προέβλεπε ακόμη η έφεση του πρώτου κατηγορούμενου να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ για τον δεύτερο να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα χωρίς όρους.