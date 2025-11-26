menu
Ισορροπία µεταξύ επιστηµών – τουρισµού στην Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

» Έρευνα διαπιστώνει ότι το νησί αποφεύγει την «επιστηµονική αιµορραγία»
που παρατηρείται σε άλλους τουριστικούς νοµούς

Την ώρα που οι περισσότερες τουριστικές περιοχές της χώρας εµφανίζουν δραµατική υστέρηση στον αριθµό διδακτόρων ανά 1.000 κατοίκους, η Κρήτη αποτελεί τη µεγάλη εξαίρεση, ακολουθώντας µια πιο ισορροπηµένη πορεία ανάπτυξης ανάµεσα στον τουρισµό και την επιστήµη.

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας του δρ Ιωάννη Πήτα, καθηγητή του ΑΠΘ και προέδρου της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας ∆ιδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοηµοσύνη (AIDA), η Κρήτη διαφέρει σηµαντικά από άλλες τουριστικές περιφέρειες, όπως η Χαλκιδική, οι Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα, όπου «γεννιούνται» και παραµένουν ελάχιστοι κάτοχοι διδακτορικών.

Η έρευνα καταγράφει ότι στις περισσότερες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας το «εύκολο» και άµεσο εισόδηµα του τουρισµού λειτουργεί ανασταλτικά στη συνέχιση σπουδών υψηλού επιπέδου, καθώς πολλοί νέοι προτιµούν τη γρήγορη επαγγελµατική αποκατάσταση από την πολυετή επένδυση ενός διδακτορικού. Αντίθετα, στις οικονοµικά ασθενέστερες περιοχές της χώρας, η υψηλή µόρφωση αντιµετωπίζεται ως µέσο κοινωνικής κινητικότητας και διαφυγής από τη φτώχεια.

Ο δρ Πήτας επισηµαίνει ότι ο Ελληνικός τουρισµός, όπως αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, λειτούργησε αποτρεπτικά για την παραγωγή επιστηµονικού δυναµικού στις τουριστικές περιφέρειες. «Οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών δεν ενδιαφέρονται να σπουδάσουν πολλά χρόνια», σηµειώνει, εξηγώντας ότι η γνώση καλύπτεται κυρίως από εσωτερική µετανάστευση εξειδικευµένων επαγγελµατιών. Το αποτέλεσµα είναι οι περιοχές αυτές να στερούνται υψηλής επιστηµονικής εξειδίκευσης, παρά τα σηµαντικά έσοδά τους.

Σε αυτό το τοπίο, η Κρήτη ξεχωρίζει θετικά. Όπως τονίζει ο καθηγητής, το νησί ακολούθησε µία πιο ισορροπηµένη πορεία, επενδύοντας παράλληλα στον τουρισµό αλλά και στην επιστήµη. Η παρουσία του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΕΛΜΕΠΑ και σηµαντικής ερευνητικής δραστηριότητας συνέβαλε ώστε η Περιφέρεια να διατηρήσει υψηλό µορφωτικό επίπεδο και να αποφύγει την «επιστηµονική αιµορραγία» που παρατηρείται σε άλλους τουριστικούς νοµούς. Στο ίδιο πλαίσιο, σηµειώνει ότι ακόµη καλύτερες επιδόσεις από την Κρήτη εµφανίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου η παρουσία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και η παράδοση στη µόρφωση ενίσχυσαν τη δηµιουργία και παραµονή διδακτόρων.

Ο δρ Πήτας υπογραµµίζει ότι για τη µελλοντική βιωσιµότητα των τουριστικών περιοχών απαιτείται αναδιάρθρωση προτεραιοτήτων µε έµφαση στη µόρφωση. Η ενίσχυση της επιστηµονικής γνώσης, όπως λέει, δεν αφορά µόνο τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, αλλά και την αναβάθµιση του ίδιου του τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, καλεί κατοίκους και επιχειρήσεις να επενδύσουν οι ίδιοι στη γνώση, αξιοποιώντας τα αυξηµένα οικονοµικά οφέλη του τουρισµού.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ – ΜΠΕ

