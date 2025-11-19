Ισημερινός: Δέκα κρατούμενοι σε φυλακή πέθαναν από φυματίωση

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού ανακοίνωσε σήμερα ότι δέκα κρατούμενοι στη φυλακή Λιτοράλ της Γουαγιακίλ – τη μεγαλύτερη σε όλη τη χώρα – έχασαν τη ζωή τους λόγω φυματίωσης.

«Προφανώς, η αιτία θανάτου είναι η φυματίωση. Αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για επίσημη επιβεβαίωση», αναφέρει η ανακοίνωση της σωφρονιστικής υπηρεσίας.

Τα θύματα, ηλικίας 19-49 ετών, κρατούνταν σε διαφορετικές πτέρυγες των φυλακών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Expreso. Δεν έφεραν άλλα τραύματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι θάνατοι οφείλονται σε φυσικά αίτια που σχετίζονται με τη νόσο.

Από την αρχή του έτους, μόνο στη φυλακή της Γουαγιακίλ έχουν καταγραφεί περίπου 500 κρούσματα φυματίωσης, λόγω υπερπληρότητας και ελλιπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υγειονομικοί απευθύνουν έκκληση στη σωφρονιστική υπηρεσία να μεριμνήσει άμεσα για να μην επιτρέψει την εξάπλωση των κρουσμάτων φυματίωσης, προειδοποιώντας πως ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τους φυλακισμένους αλλά και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τις οικογένειές τους.