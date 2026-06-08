Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Τεχεράνη

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα το πρωί την Τεχεράνη, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP, αν και προς το παρόν δεν είναι γνωστή η προέλευσή της.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), ταρακούνησε το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών, στο κέντρο της Τεχεράνης, επεσήμανε ο δημοσιογράφος ο οποίος παρίστατο σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακούστηκαν και εκρήξεις από την ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται το al Jazeera, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στοχοθέτησαν και κατέστρεψαν drone “του αμερικανοσιωνιστή εχθρού” πάνω από την Τεχεράνη.

Ο ήχος εκρήξεων ακούστηκε και στην Ισφαχάν, πρόσθεσε το Mehr.