Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη

Το κύμα κακοκαιρίας, που πλήττει από το Σάββατο τη χώρα, θα διαρκέσει έως σήμερα το μεσημέρι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ:

α. Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.
β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημειορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά -ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για:Κρήτη
ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
ΑΝΕΜΟΙ: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

