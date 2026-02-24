menu
Ελλάδα

Ηρθαν στη Λάρισα για… μεροκάματο 4 ευρώ την ημέρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Θύματα ενός σύγχρονου εργασιακού Μεσαίωνα φέρεται πως έπεσαν έξι συνολικά Βούλγαροι υπήκοοι από ομοεθνείς τους, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εκμεταλλεύονταν τη δεινή οικονομική τους κατάσταση και τους υπόσχονταν εργασία στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα και αμοιβές που τελικά δεν τους απέδιδαν, τουλάχιστον στο ακέραιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας της Λάρισας: “Ελευθερία”, η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, όταν δύο Βούλγαροι υπήκοοι, καθώς δε μιλούσαν ελληνικά, ζήτησαν τη συνδρομή της Αστυνομίας μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112.

Έτσι, αστυνομικοί του Τμήματος Φαρσάλων εντόπισαν σε χωριό των Φαρσάλων τους δύο Βούλγαρος υποψήφιους εργάτες ηλικίας 30 και 37 ετών, οι οποίοι φέρονται -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»- να δήλωσαν πως μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης (facebook) αναζητούσαν εργασία.

Έτσι, τους προσέγγισαν δύο εκ των συλληφθέντων, οι οποίοι τους υποσχέθηκαν εργασία στην Ελλάδα, ενώ κατά τη διαδρομή, με το πρόσχημα της διέλευσης των συνόρων, τους ζήτησαν τις ταυτότητες, που δεν τους τις επέστρεψαν.

Με τους δύο εργάτες να καταλήγουν στις 2.30 τα ξημερώματα της 20ής Φεβρουαρίου σε χωριό των Φαρσάλων σε κάποιο παράπηγμα, κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Μετά την καταγγελία τους, αστυνομικοί του Τμήματος Φαρσάλων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν ότι οι δύο εργάτες έμεναν σε παράπηγμα κάτω από άθλιες συνθήκες, όπως σε παράπηγμα βρήκαν άλλους τέσσερις εργάτες, ηλικίας από 23 έως 49 ετών, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα.

Από την έρευνα σε διπλανό σπίτι συνελήφθησαν ένα ζευγάρι Βουλγάρων, ηλικίας 27 και 25 ετών, οι οποίοι φέρονται πως έφεραν στη Λάρισα τους δύο εργάτες που διέφυγαν από το παράπηγμα, όπως επίσης συνελήφθησαν ένα ακόμα ζευγάρι ηλικίας 45 και 49 ετών, ενώ μαζί τους βρέθηκε και ένα 16χρονο κορίτσι, το οποίο καθότι ανήλικο δε συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα ήρθαν στην Ελλάδα έχοντας λάβει υπόσχεση για καλές αμοιβές για εργασία σε αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα τα χρήματα που πλήρωνε ο Έλληνας αγρότης δεν τους αποδίδοταν στο ακέραιο (σ.σ. τους παρακρατούσαν αυθαίρετα τα μισά χρήματα), ενώ ένας εκ των εργατών δήλωσε πως οι ομοεθνείς του του υποσχέθηκαν ημερομίσθιο 4 ευρώ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα Πρωτοδικών, όπου τους ασκήθηκε δίωξη για το αδικήματα, μεταξύ άλλων, της εμπορίας ανθρώπων και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Πέμπτη και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εξετάζεται και το ενδεχόμενο της άσκησης βίας σε εργάτες, προκειμένου να παραμείνουν για εργασία στη χώρα μας, κάτω από αυτές τις συνθήκες.

