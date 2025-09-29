menu
Αφορμές

Ηρώδειο, 4 Οκτωβρίου… Θα κλάψουµε όλοι!

Φωτεινή Σεγρεδάκη
Φωτεινή Σεγρεδάκη
Του Σπύρου Τσάµη

«Ακόµα κι αν… έφυγες για τον γύρο του κόσµου, Αρλέτα µας, θα ‘σαι πάντα δικιά µας, θα ‘µαστε πάντα µαζί… Θα σου τραγουδήσουµε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο… αλλά ως εκεί τα ελαφρώς αλλοιωµένα για ευνόητους λόγους, λόγια απ’ τα ήσυχα ‘‘Ήσυχα βράδια’’ σου. Επειδή στη συνέχεια δεν θα σου πούµε ‘‘και δεν θα µας λείπεις γιατί θα ‘ναι η ψυχή µας το τραγούδι της ερήµου που θα σ’ ακολουθεί’’… ∆εν θα το πούµε επειδή µας λείπεις! Κενό στην καρδιά η αυθεντικότητα σου…
Εγρήγορση συνώνυµη συγκίνησης, προσµονής απ’ όσους, τι τιµή αλήθεια, εµπνεύσαµε τη φιλία σου. Η βραδιά κάτω από την Ακρόπολη πρέπει ν’ ανταποκρίνεται πλήρως στη µοναδικότητά σου. ∆εν είναι εύκολο, επειδή κανείς – καµία δεν σου µοιάζει, άρα η προσέγγιση της ιδιαίτερης αύρας σου, των τραγουδιών όσων συνδέθηκαν µ’ εσένα σαν παιδιά σου οφείλει να είναι προσεκτική. Κυρίως, η φίλη σου Άννα Σταµατοπούλου, το µόνο που ζήτησε -και καλά έκανε- είναι «σεβασµό αντάξιο της αξίας, του ήθους σου», όσοι θ’ αναλάβουν την ευθύνη, περί αυτής πρόκειται, να τραγουδήσουν ‘‘τα τραγούδια της Αρλέτας’’, προετοιµάζουν ευλαβικά θαρρείς, κάθε λεπτοµέρεια. Ησυχάζουµε, επειδή η βασική ερµηνεύτρια Τάνια Τσανακλίδου είναι, όπως κι εσύ, αντισυµβατική παρουσία, είχατε τραγουδήσει µαζί, ξέρει λοιπόν! Γιώτα Νέγκα, Ανδριάνα Μπάµπαλη, Νεφέλη Φασούλη και ο επονοµαζόµενος ‘‘γιος’’ σου, Γιώργης Χριστοδούλου, µαζί και άλλη ανδρική φωνή έκπληξη θα τραγουδήσουν ‘‘µια φορά θυµάµαι’’, ‘‘τις άδειες νύχτες’’. Τώρα θ’ ανοίξω τα φτερά και όχι µόνο… Κάθε φορά από σκηνής µου χάριζες µε στόχο το κινητικό πρόβληµα, το χατζηδακικό ‘‘∆ιώξε τη λύπη παληκάρι, πάµε µια βόλτα στο φεγγάρι’’. Στο ‘‘Μόνο µην κλαις’’ δεν θα υπακούσουµε…
Θα κλάψουµε όλοι µας Μαζί και εσύ…» ∆ηµοσιεύεται 24/9/25.
Επίµετρο: Άλλο θέµα είχα κατά νου, για σήµερα. Άλλο, για την τραγικότητα στη Γάζα µε την ατελείωτη θεµατολογία του πονεµένου τόπου! Όµως από τον συγκλονισµό, προτίµησα τη συγκίνηση µε την αναφορά στη λατρεµένη τραγουδοποιό κι ερµηνεύτρια!
Η φωνή της ακολουθεί τη θύµησή µας, πάντα µαγική, σάµπως ο γλυκόηχος, από δώδεκα χειροποίητους αυλούς!
Καλή επιτυχία σε όλους!

