«ΙΡΙ∆ΙΣΜΟΙ 2025» από τον Σύλλογο «ΙΡΙΣ»

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό ταµείο Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων και ο Σύλλογος Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων «Η ΙΡΙΣ», διοργανώνουν την ετήσια έκθεση εικαστικής δηµιουργίας του συλλόγου µε τίτλο «ΙΡΙ∆ΙΣΜΟΙ 2025» στο Τέµενος Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαµισί Χανίων).
Τα εγκαίνια θα γίνουν τη ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου & ώρα 19:00
∆ιάρκεια έκθεσης 3 Νοεµβρίου έως 9 Νοεµβρίου
Ώρες επισκέψεων καθηµερινά:
10:00-13:30 & 17:00-21:00
Είσοδος ελεύθερη.
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό ταµείο Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων και ο Σύλλογος Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων «Η ΙΡΙΣ», διοργανώνουν την ετήσια έκθεση εικαστικής δηµιουργίας του συλλόγου µε τίτλο «ΙΡΙ∆ΙΣΜΟΙ 2025» στο Τέµενος Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαµισί Χανίων).
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.