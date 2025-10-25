«ΙΡΙ∆ΙΣΜΟΙ 2025» από τον Σύλλογο «ΙΡΙΣ»

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό ταµείο Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων και ο Σύλλογος Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων «Η ΙΡΙΣ», διοργανώνουν την ετήσια έκθεση εικαστικής δηµιουργίας του συλλόγου µε τίτλο «ΙΡΙ∆ΙΣΜΟΙ 2025» στο Τέµενος Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαµισί Χανίων).

Τα εγκαίνια θα γίνουν τη ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου & ώρα 19:00

∆ιάρκεια έκθεσης 3 Νοεµβρίου έως 9 Νοεµβρίου

Ώρες επισκέψεων καθηµερινά:

10:00-13:30 & 17:00-21:00

Είσοδος ελεύθερη.