Ιρανός αξιωματούχος: Όλες οι βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην εμβέλεια του Ιράν

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι όλες οι βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ είναι στην εμβέλεια του Ιράν.

Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν σε σειρά στρατιωτικών και αμυντικών στόχων, καθώς και σε μη στρατιωτικές υποδομές σε διάφορες πόλεις της χώρας. Αυτή η νέα στρατιωτική “επιθετική ενέργεια” σημειώνεται ενόσω το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται εν μέσω διπλωματικής διαδικασίας, ανέφερε ακόμη.