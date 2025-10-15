menu
22.8 C
Chania
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ιρανός αντιφρονούντας δολοφονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ένας Ιρανός αντιφρονών άφησε την τελευταία του πνοή στην Κωνσταντινούπολη αφού τον πυροβόλησαν, το βράδυ της Τρίτης, ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο σπίτι του, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα ιδιωτικά ειδησεογραφικά πρακτορεία DHA και IHA μετέδωσαν ότι ο Μασούντ Ναζαρί δέχτηκε επίθεση στο προάστιο Αρναβούτκιοϊ και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Ο Ναζαρί ήταν Κούρδος του Ιράν και καταγόταν από το Τζαβανρούντ, στην επαρχία του Κερμανσάχ. Σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Haalvsh, που εδρεύει εκτός του Ιράν, ήταν γνωστός στους θρησκευτικούς, σουνιτικούς, κουρδικούς κύκλους. Η Haalvsh τον περιέγραψε ως σφοδρό επικριτή της σιιτικής, ιρανικής θεοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι έφυγε από το Ιράν για την Τουρκία πριν από δέκα χρόνια. Ένα μέλος της οικογένειας του Ναζαρί, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, είπε στην οργάνωση ότι δεχόταν απειλές από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

«Η δολοφονία του Μασούντ Ναζαρί είναι ένα νέο παράδειγμα των στοχευμένων επιθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον πολιτικών και θρησκευτικών ακτιβιστών στο εξωτερικό» ανέφερε από την πλευρά της η νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, που ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν τις κουρδικές ζώνες του Ιράν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μμε, ο δράστης της δολοφονίας του Ναζαρί δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum