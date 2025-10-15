Ιρανός αντιφρονούντας δολοφονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

Ένας Ιρανός αντιφρονών άφησε την τελευταία του πνοή στην Κωνσταντινούπολη αφού τον πυροβόλησαν, το βράδυ της Τρίτης, ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο σπίτι του, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα ιδιωτικά ειδησεογραφικά πρακτορεία DHA και IHA μετέδωσαν ότι ο Μασούντ Ναζαρί δέχτηκε επίθεση στο προάστιο Αρναβούτκιοϊ και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Ο Ναζαρί ήταν Κούρδος του Ιράν και καταγόταν από το Τζαβανρούντ, στην επαρχία του Κερμανσάχ. Σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Haalvsh, που εδρεύει εκτός του Ιράν, ήταν γνωστός στους θρησκευτικούς, σουνιτικούς, κουρδικούς κύκλους. Η Haalvsh τον περιέγραψε ως σφοδρό επικριτή της σιιτικής, ιρανικής θεοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι έφυγε από το Ιράν για την Τουρκία πριν από δέκα χρόνια. Ένα μέλος της οικογένειας του Ναζαρί, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, είπε στην οργάνωση ότι δεχόταν απειλές από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

«Η δολοφονία του Μασούντ Ναζαρί είναι ένα νέο παράδειγμα των στοχευμένων επιθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον πολιτικών και θρησκευτικών ακτιβιστών στο εξωτερικό» ανέφερε από την πλευρά της η νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, που ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν τις κουρδικές ζώνες του Ιράν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μμε, ο δράστης της δολοφονίας του Ναζαρί δεν έχει συλληφθεί ακόμη.