Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το διυλιστήριο Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του στρατηγικού λιμανιού Γιανμπού στην Σαουδική Αραβία και δύο ακόμη διυλιστήρια του Κουβέιτ έχουν πληγεί από επιθέσεις drones, ανακοίνωσαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι τοπικές αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

«Drone συνετρίβη στο σαουδαραβικό διυλιστήριο του Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό υπουργείο είχε ανακοινώσει μέσω του Χ ότι αναχαιτίσθηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Γιανμπού, που στεγάζει την βιομηχανική ζώνη και αποτελεί σημαντικό λιμάνι εξαγωγής του σαουδαραβικού αργού μετά το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ.

Το διυλιστήριο Samref ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και στην Mobil Yanbu Refining Company Inc., θυγατρική της ExxonMobil. Εχει δυναμικότητα άνω των 400.000 βαρελιών ανά ημέρα.

Στο Κουβέιτ, τα δύο διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας, τα Mina Abdullah και Mina Al-Ahmadi, επλήγησαν επίσης σήμερα το πρωί από ένα drone το καθένα. Πυρκαγιές ξέσπασαν και στις δύο εγκαταστάσεις.

Η Kuwait National Petroleum Company (KNPC) ανακοίνωσε αργότερα ότι οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Τα δύο διυλιστήρια έχουν δυναμικότητα 800.000 βαρ./ημ.

Την νύκτα, ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές» στην σημαντικότερη υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για σοβαρή οικονομική κρίση και προκαλώντας νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

