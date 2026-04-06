menu
17.4 C
Chania
Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ιρανικά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε

0

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του επίλεκτου σώματος των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε σήμερα σε «τρομοκρατική επίθεση από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό», μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση των Φρουρών.

«Ο διοικητής στρατηγός Ματζίντ Χαντεμί, (…) επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγινε μάρτυρας κατά την εγκληματική τρομοκρατική επίθεση του αμερικανοσιωνιστή εχθρού (…) σήμερα τα χαράματα», ανακοίνωσαν οι Φρουροί μέσω του διαύλου τους στο Telegram.

Ο Ματζίντ Χαντεμί είχε αναλάβει τα καθήκοντά του το 2025, μετά το θάνατο του προκατόχου του σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Είχε περάσει δεκαετίες σε θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών και αντικατασκοπείας κατά την ανέλιξή του στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας.

Πριν από το διορισμό του, ο Χαντεμί ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν, αρμόδιος για την εσωτερική εποπτεία και την αντικατασκοπεία, ενώ κατείχε ανώτερες θέσεις στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

Ο κλάδος πληροφοριών του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης είναι ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς ασφαλείας του Ιράν, με κεντρικό ρόλο στην εποπτεία εντός της ιρανικής επικράτειας και στην απόκρουση της ξένης επιρροής, ενώ συχνά επιχειρούσε παράλληλα με τις πολιτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads