Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Διεθνή

Ιράν: Σπορά νεφών μπροστά στη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι ιρανικές αρχές ξεκίνησαν αυτό το Σαββατοκύριακο επιχειρήσεις σποράς νεφών για πρόκληση βροχοπτώσεων, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε μια πτήση σποράς νεφών στη λεκάνη της λίμνης Ούρμια για πρώτη φορά αυτό το υδρολογικό έτος», που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, τόνισε αργά χθες Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η λίμνη, η μεγαλύτερη του Ιράν, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, έχει συρρικνωθεί σημαντικά λόγω της ανομβρίας.

Σύμφωνα με το IRNA, σχεδιάζονται περαιτέρω επιχειρήσεις στις επαρχίες του Ανατολικού και Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Πέρυσι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι είχε αναπτύξει τη δική του τεχνολογία για την πρακτική σποράς νεφών με αεροσκάφη.

Σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, η χώρα υποφέρει εδώ και χρόνια από ξηρασίες και καύσωνες, οι οποίοι αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή.

Το Ιράν βιώνει αυτή την περίοδο το «ξηρότερο φθινόπωρο των τελευταίων 50 ετών», ανέφερε το IRNA.

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία οι βροχοπτώσεις φέτος είναι 89% κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Ωστόσο, χθες Σάββατο, το IRNA ανέφερε βροχές σε τοποθεσίες σε δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο που με έντονες βροχοπτώσεις στην Αχβάζ και τη Σουστάρ (νοτιοδυτικά), καθώς και στη Σαλμά και την Ούρμια (βορειοδυτικά) και στην Αμπντάναν (δυτικά). Σε ορισμένες περιοχές, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες. Κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν επίσης εικόνες με πρώτες χιονοπτώσεις στα βουνά Αλμπόρζ και στο χιονοδρομικό κέντρο Τοτσάλ, που βρίσκεται βόρεια της πρωτεύουσας.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη κατάσταση με το νερό και στην Τεχεράνη το χαμηλό επίπεδο βροχής είναι «σχεδόν πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα», είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ένας τοπικός αξιωματούχος. Εκ των 31 ιρανικών επαρχιών, σε 15 δεν έπεσε σταγόνα βροχής αυτό το φθινόπωρο, μεταδίδουν ιρανικά μμε.

Τα επίπεδα νερού στις δεξαμενές που τροφοδοτούν πολλές επαρχίες έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Νωρίτερα τον μήνα, ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκκενωθεί εξαιτίας της λειψυδρίας, εάν δεν βρέξει έως τα τέλη του έτους. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δεν διευκρίνισε πώς θα διεξαχθεί μια τέτοια επιχείρηση. Η κυβέρνηση αργότερα διευκρίνισε ότι η πρόθεσή της ήταν να ενημερώσει το κοινό για τη σοβαρότητα της κατάστασης, όχι να ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Άλλες χώρες στην περιοχή, ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιούν επίσης τη σπορά νεφών για πρόκληση βροχοπτώσεων.

