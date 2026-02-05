Ιράν: Σε απεργία πείνας η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Νάργκες Μοχαμαντί

Η Ιρανή ακτιβίστρια Νάργκες Μοχαμαντί, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2023, η οποία βρίσκεται φυλακισμένη από τον Δεκέμβριο, ξεκίνησε απεργία πείνας για να διεκδικήσει το δικαίωμά της να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειάς της στο Παρίσι.

Η δικηγόρος Σιρίν Αρντακανί δήλωσε στο AFP ότι η Μοχαμαντί, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην πόλη Μασάντ του ανατολικού Ιράν στις 12 Δεκεμβρίου, βρίσκεται σε απεργία πείνας εδώ και τρεις ημέρες. Πρόσθεσε ότι η Μοχαμαντί διεκδικεί το δικαίωμά της να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, να επικοινωνεί με τους δικηγόρους της στο Ιράν και να δέχεται επισκέψεις.

Η Αρντακανί σημείωσε ότι η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της Μοχαμαντί με την οικογένειά της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου και ότι ενημερώθηκαν για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο.