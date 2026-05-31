Ιράν: Πιο σκληροί όροι για εκεχειρία από τον Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχειρίας, μεταδίδει η “Καθημερινή”, ενώ τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνισαν χθες, Σάββατο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.