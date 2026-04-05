Ιράν: Πέντε νεκροί από τον βομβαρδισμό στην πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε μια πετροχημική ζώνη, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

«Πέντε άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες από την επίθεση των αμερικανοσιωνιστών εχθρών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ειδική, πετροχημική οικονομική ζώνη της Μαχσάρ», στην επαρχία Χουζεστάν, ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο αντικυβερνήτης αυτής της περιοχής, Βαλιολάχ Χαγιατί.

Το πρακτορείο Isna, που μετέδωσε τις δηλώσεις του Χαγιατί, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τα θύματα.

Νωρίτερα απόψε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε πετροχημικά εργοστάσια και χαλυβουργίες του Ιράν όπου κατασκευάζονται βασικά υλικά για οπλικά συστήματα.