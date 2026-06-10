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Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 2026
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Ιράν: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Ισμαήλ Μπαγαΐ, μετά τις συγκρούσεις στη διάρκεια της νύχτας στον Κόλπο ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Μπαγαΐ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα, αλλάζοντας τις θέσεις της και παραβιάζοντας επανειλημμένα τη κατάπαυση του πυρός, και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ζημιώνει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

“Δυστυχώς οι ΗΠΑ βλάπτουν αυτή τη διπλωματική διαδικασία με τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουν, τις επανειλημμένες αλλαγές θέσης τους και αξιώσεων και, ακόμη χειρότερα, με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός”, σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναμεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

“Οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία υπονομεύεται από την προσφυγή στη βία και από τις παράνομες ενέργειες στο πεδίο”, πρόσθεσε και σημείωσε: “Μετά τα γεγονότα στη διάρκεια της νύχτας, χρειάζεται να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική οδό με την Ουάσινγκτον) … οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον σταθερό περιβάλλον”.

ΦΩΤΟ EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran’s Directorate General for Foreign Media) —

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