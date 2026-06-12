Ιράν: Οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ την Κυριακή είναι ψευδείς

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε, όπως αναμεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ μεθαύριο Κυριακή στη Γενεύη είναι ψευδείς.