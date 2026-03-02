Ιράν – Νέες απειλές για Κύπρο: «Θα χτυπήσουμε σκληρά, μέχρι να φύγουν οι ΗΠΑ»

Νέες απειλές για την Κύπρο εκτόξευσε το Ιράν.

Οπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, ο στρατηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Σαρντάρ Τζαμπαρί, δήλωσε ότι τα πλήγματα κατά της Κύπρου θα γίνουν πιο έντονα: «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο με τέτοια ένταση, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αιτήθηκαν τη χρήση βρετανικής βάσης στην Κύπρο, γνωστοποίησε το πρωί της Δευτέρας η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ.

Υπενθυμίζεται ότι επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου “Shahed”, έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, αναχαιτίστηκε 2ο ιπτάμενο αντικείμενο.

Στο μεταξύ, με απόφαση ΚΥΣΕΑ αποστέλλεται άμεσα η φρεγάτα “Κίμων” στην Κύπρο μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, που θα φέρει το σύστημκα “Κένταυρος” και ζεύγος μαχητικών F-16.