Ιράν: Κατάσχεση δύο containerships και νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε τροχιά περαιτέρω αποσταθεροποίησης εισέρχεται η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στην κατάληψη δύο containerships, στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηρού ελέγχου στη διέλευση των πλοίων από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία.

Όπως προκύπτει από ιρανικές πηγές, τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατηγορούνται ότι κινήθηκαν κατά παράβαση των κανονισμών ναυσιπλοΐας και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, με αποτέλεσμα -κατά την Τεχεράνη- να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλοία τέθηκαν υπό ιρανικό έλεγχο και κατευθύνθηκαν προς τις ακτές της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Epaminondas (6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), το οποίο, αν και διαχειρίζεται από τη MSC και συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα, φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από ιρανική ναυτική μονάδα.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU, κατασκευής 2008) παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης, ενισχύοντας την εικόνα μιας ζώνης όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τελεί πλέον υπό αυστηρούς όρους.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships της MSC που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

