Ιράν: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υποδομές νερού και ενέργειας υπέστησαν “σοβαρές ζημιές”

Ιρανικές υποδομές νερού και ενέργειας έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας στην Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έχει εξαπλωθεί από τότε σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Οι κρίσιμες υποδομές της χώρας στο πεδίο του νερού και του ηλεκτρισμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», δήλωσε ο Αμπάς Αλιαμπαντί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Οι επιθέσεις έθεσαν στο στόχαστρο δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας νερού και κατέστρεψαν τμήματα κρίσιμων δικτύων εφοδιασμού», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να επιδιορθωθούν οι ζημιές.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να πληξει τους ιρανικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το στρατηγικό Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών.

Η κυκλοφορία στο κρίσιμης σημασίας στενό, από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως, έχει σχεδόν σταματήσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε πολλά πλοία, λέγοντας ότι αγνόησαν τις «προειδοποιήσεις» που τα απέτρεπαν από το να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον θαλάσσιο δίαυλο.

Τις τελευταίες ημέρες η Τεχεράνη επέτρεψε, ωστόσο, τη διέλευση ορισμένων πλοίων που προέρχονται από χώρες τις οποίες θεωρεί φιλικές, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα μπλοκάρει εκείνα από χώρες τις οποίες κατηγορεί ότι έλαβαν μέρος στην «επίθεση» εναντίον του.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν απείλησε να θέσει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο σύνολο της περιοχής.