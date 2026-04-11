Ιράν: Αναφορές για την κατάσταση υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα πόδια, τα οποία υπέστη στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του στην αρχή του πολέμου, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσαν στο Reuters τρία πρόσωπα από τον στενό του κύκλο.

Οπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από την επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη, στο κέντρο της Τεχεράνης, ενώ υπέστη και σοβαρό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια.

Ο 56χρονος, ωστόσο, αναρρώνει από τα τραύματά του και παραμένει πνευματικά οξύς, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Δύο εξ αυτών είπαν ότι συμμετέχει σε συσκέψεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικών τηλεδιασκέψεων και λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων για μείζονα ζητήματα, όπως ο πόλεμος και οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Το κατά πόσο η κατάσταση της υγείας του τού επιτρέπει να ασκεί κρατικά καθήκοντα τίθεται τη στιγμή που το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, καθώς το Σάββατο ξεκινούν υψηλού ρίσκου ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.

Οι μαρτυρίες από πρόσωπα κοντά στον κύκλο του Χαμενεΐ αποτελούν μέχρι στιγμής την πιο λεπτομερή περιγραφή της κατάστασής του εδώ και εβδομάδες. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.