Ηρακλειώτης ο 19χρονος στρατιώτης που έχασε τη ζωή του στην Ρόδο

Ηρακλειώτης ο 19χρονος ΕΠΟΠ που έχασε ακαριαία τη ζωή του σε στρατιωτική μονάδα της Ρόδου.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα “Πατρίς” πρόκειται για το γιο του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και γιο της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτη.

Σύμφωνα με αδελφικό φίλο της οικογένειας ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου επρόκειτο να ταξιδέψει στη Ρόδο προκειμένου να δει το γιο του

Δεν είναι γνωστό εάν θα έπαιρνε μετάθεση ή εαν απλά πήγαινε στη ρόδο για να δει το παιδί του.

Να σημειωθεί ότι ο 19χρονος είχε δύο ονόματα όπως μας ανέφερε ο αδελφικός φίλος της οικογένειας. Το πρώτο όνομα από τον παπού και το δέυτερο από τάμα.

Σοκαρισμένοι οι Λιμενικοί του Ηρακλείου

Σε σοκ βρίσκονται οι λιμενικοί του Ηρακλείου στο άκουσμα της τραγικής αυτής είδησης. Ο πατέρας του 19χρονου ήταν στο Λιμενικό Σ¨ωμα με όλους στην Κρήτη να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνος. «Μάχιμος αξιωματικός και υπέροχος άνθρωπος. Εϊμαστε όλοι παγωμένοι. Δεν ξέρουμε πως να αντιδράσουμε. τι να του πούμε.Δεν υπάρχουν λόγια», λένε χαρακτηριστικά στο patris τα στελέχη του σώματος στο Ηράκλειο.

Πως έγινε η τραγωδια

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί, ο 19χρονο και ένας 39χρονος, που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε η έκρηξη όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.