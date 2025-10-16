Ηράκλειο: Υπεγράφη σύμβαση για λατομείο

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο Ηράκλειο υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την παράταση μίσθωσης Λατομείου Αδρανών Υλικών συνολικής έκτασης 178,00 στρεμμάτων, εντός του πρώτου (Α’) λατομικού χώρου της Λατομικής Περιοχής Βαχού του Δήμου Βιάννου στην Εταιρεία «STANDARD Υποδομών Ανώνυμη Εταιρεία Αδρανών-Σκυροδέματος».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διάρκειας 20 ετών συμβολαιογραφική πράξη παράτασης της από 2004 σύμβασης μίσθωσης λατομικού χώρου και η μερική τροποποίηση της ως προς το εμβαδόν της μισθωμένης έκτασης της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ηλέκτρας Σμυρνιωτάκη, επικυρώθηκε από τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, ως νόμιμου εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Αλέξανδρο Κεγκέρογλου»