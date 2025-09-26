menu
Ηράκλειο: Ξύλο ανάμεσα σε μαθητές σε Γυμνάσιο – Στο Νοσοκομείο 12χρονος

Με μπουνιές αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους δύο συμμαθητές της Α΄ Τάξης Γυμνασίου σε σχολείο του δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, έχοντας ένα οίδημα κάτω από το μάτι του.

Όπως μεταδίδει το ertnews, τα δύο αγόρια που μέχρι πρότινος έκαναν παρέα στο σχολείο διαφώνησαν το πρωί της Πέμπτης στη διάρκεια του διαλείμματος για ασήμαντο λόγο και θέλησαν, σύμφωνα με μαρτυρίες, να επιδείξουν τον… “ανδρισμό” τους με ξύλο.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά κάτω από το μάτι ένας 12χρονος που μεταφέρθηκε από το διευθυντή του σχολείου στο Κέντρο Υγείας και από εκεί με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς τα τραύματα ήταν επιπόλαια και το παιδί αναχώρησε αμέσως. Σήμερα αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Ο 13χρονος συμμαθητής του έλαβε διήμερη αποβολή από το σχολείο και παραμένει στο σπίτι χωρίς να έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο διευθυντής του γυμνασίου χαρακτήρισε το περιστατικό “πολύ σοβαρό και απαράδεκτο”, ενώ σημείωσε πως δεν υπήρχε ιστορικό σχολικού εκφοβισμού απέναντι σε κανένα από τα δύο παιδιά.

