Ηράκλειο: Βρέθηκαν όπλα κοντά στα Βορίζια – Εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στο «μακελειό»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ποσότητα οπλισμού και υλικών που παραπέμπουν σε εκρηκτικούς μηχανισμούς εντοπίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο σε κοντινή απόσταση από τα Βορίζια, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για πιθανή σχέση με τη φονική σύγκρουση που είχε σημειωθεί στην περιοχή.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Ασφάλεια, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν φτάσει στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τους αστυνομικούς σε συγκεκριμένο χώρο, όπου και εντοπίστηκε ο κρυμμένος οπλισμός.

Στο εσωτερικό του ποιμνιοστασίου βρέθηκε πράσινη θήκη κυνηγετικού όπλου, μέσα στην οποία υπήρχε ένα πολεμικό τυφέκιο με κινητό ουραίο. Ο αριθμός σειράς του όπλου είχε αλλοιωθεί, καθώς τμήμα του είχε κοπεί, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο μάρκας Verney–Carron, με τον αριθμό του πλήρως αποξεισμένο. Η αλλοίωση των στοιχείων ταυτοποίησης χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή, αφού εκτιμάται ότι έγινε σκόπιμα, με στόχο να καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη ή η σύνδεση των όπλων με προηγούμενη χρήση.

