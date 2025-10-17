menu
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Πολιτισμός

Ηράκλειο: Βραβείο Ηθικής Τάξεως 2025 στη Μαρία Λυριτζάκη

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής του Βραβείου Ηθικής Τάξεως 2025 του Δήμου Ηρακλείου προς την Μαρία Λυριτζάκη, επιστήμονα και δωρήτρια με σημαντική κοινωνική προσφορά, στην αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

«Για τη Μαρία Λυριτζάκη θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο εκπρόσωπος της, αρχιτέκτονας μηχανικός Ηρακλής Πυργιανάκης ο οποίος και θα παραλάβει εκ μέρους της το Βραβείο καθώς η ίδια διαμένει μόνιμα στη Βόνη της Γερμανίας και αδυνατεί να παρευρεθεί για λόγους υγείας.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την απονομή του Βραβείου Ηθικής Τάξεως 2025 στη Μαρία Λυριτζάκη, έγινε ομόφωνα δεκτή από την αρμόδια Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, τους εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων «Ηράκλειο η Πόλη μας» Μαρίνο Παττακό, «Ηράκλειο για Σένα» Μαρία Καναβάκη, «Λαϊκή Συσπείρωση» Δημήτρη Δουλουφάκη, τον Πανεπιστημιακό Στέφανο Τραχανά και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή. Την πρόταση της βράβευσης της Μαρίας Λυριτζάκη έκανε ομόφωνα αποδεκτή το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου κατά τη συνεδρίαση του στις 4 Αυγούστου 2025.
Το Βραβείο Ηθικής Τάξεως του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο ξεκίνησε από τον αείμνηστο Δήμαρχο Ηρακλείου Μανόλη Καρέλλη, απονέμεται σε προσωπικότητες ή φορείς που προσφέρουν στην κοινωνία, στην επιστήμη και στον πολιτισμό του τόπου μας. Μέχρι σήμερα έχει απονεμηθεί:
Στον Στυλιανό Αλεξίου και τον Φώτη Καφάτο (2003).
Στα Ιδρύματα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού (2006).
Στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Θεοχάρη Δετοράκη (2016).
Στον Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Γρηγόρη Σηφάκη (2017).
Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (2018).
Στον συλλέκτη έργων τέχνης Ζαχαρία Πορταλάκη (2019).
Στον Ομότιμο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Λευτέρη Οικονόμου (2020).
Στο Ίδρυμα «Ο Άγιος Σπυρίδων» (2021).
Στον πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ομότιμο Καθηγητή και συγγραφέα Γιώργο Γραμματικάκη (2022).
Στον ιδρυτή και διευθυντή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, ιδρυτή των διαδικτυακών Πανεπιστημιακών μαθημάτων του «Mathesis» και συγγραφέα Στέφανο Τραχανά (2023).
Στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή».

