Ηράκλειο: Βίντεο από την κινηματογραφική σύλληψη 39χρονου στον ΒΟΑΚ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την κινηματογραφική σύλληψη 39χρονου για διακίνηση ναρκωτικών δημοσιεύει το Cretalive.gr.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ είχαν αποκόψει μέρος της κυκλοφορίας επί της Καζαντζίδη, στο τμήμα που “συναντά” την έξοδο του ΒΟΑΚ (προς Καλλιθέα, Μαυσώλου, Καζαντζίδη). Ο 39χρονος που περιγράφεται ότι κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί του ΒΟΑΚ, με κατεύθυνση από Παπαναστασίου προς Αλικαρνασσό, αναγκάστηκε να “κόψει” ταχύτητα λόγω της ουράς που αναπόφευκτα δημιουργήθηκε για όσους ήθελαν να στρίψουν στην έξοδο δεξιά προς Καζαντζίδη. Με συντονισμένες κινήσεις και χρήση συμβατικών οχημάτων, αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν ταυτόχρονα από μπροστά και από πίσω, ολοκληρώνοντας τη σύλληψή του.

Το βίντεο έχει καταγράψει κάμερα αυτοκινήτου που ακολουθούσε. Το όλο σκηνικό πάντως αιφνιδίασε πολλούς διερχόμενους οδηγούς που παρακολουθούσαν έκπληκτοι τα όσα εκτυλλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους.

Η υπόθεση αφορά την επιχείρηση για την οποία έγραψε νωρίτερα το Cretalive. gr για τη “ροζ κοκαίνη” και τις δύο συλλήψεις, του 39χρονου και ενός 40χρονου μετα από συναλλαγή στην περιοχή της Καλλιθέας Ηρακλείου. Για πρώτη φορά αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν να κυκλοφορεί στο Ηράκλειο η αποκαλούμενη “ροζ κοκαϊνη”, η οποία σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κάνει ήδη “θραύση” στην Αθήνα, στα νότια και βόρεια προάστια, αλλά και στη Μύκονο.

Αρχικώς, στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ο 39χρονος, ο οποίος διαμένει σε χωριό του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Το απόγευμα της Παρασκευής εντοπίστηκε να έχει ολιγόλεπτη συνάντηση στην περιοχή της Καλλιθέας με τον 40χρονο, ο οποίος διαμένει σε παραθαλάσσιο οικισμό της νότιας Κρήτης. Σε αυτό το σύντομο τετ-α-τετ έγινε, κατά την ΕΛ.ΑΣ, η συναλλαγή, ενώ ο 39χρονος φέρεται να απέκρυψε ποσότητα κοκαίνης και κάτω από κάποιο αντικείμενο, κοντά στο σημείο του δοσοληψίας. Με την συνδρομή αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ και σε διαφορετικούς χρόνους οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ ακολούθησαν έρευνες σε ύποπτα σημεία και οικίες των συλληφθέντων.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εστιάζουν ιδιαίτερα στη λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη» που εντόπισαν, καθώς πρόκειται για μια ουσία που τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος στη νυχτερινή ζωή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η διακίνησή της έχει αυξηθεί αισθητά στην Αθήνα, κυρίως στα βόρεια και νότια προάστια, αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος.

Παρά το όνομά της, η «ροζ κοκαΐνη» δεν είναι στην πραγματικότητα κοκαΐνη. Πρόκειται για μια παραπλανητική ονομασία που χρησιμοποιείται για ένα μείγμα διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών, το οποίο μπορεί να περιέχει κεταμίνη, MDMA (έκσταση), αμφεταμίνες, καφεΐνη ή άλλες συνθετικές ουσίες. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, δεν περιέχει ούτε ίχνος κοκαΐνης, ενώ το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα της οφείλεται απλώς στην προσθήκη χρωστικών ουσιών.

Αυτό ακριβώς είναι που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη «συνταγή» για τη ροζ κοκαΐνη και η σύστασή της αλλάζει από παρτίδα σε παρτίδα. Έτσι, ο χρήστης δεν γνωρίζει ποτέ με βεβαιότητα τι ουσίες καταναλώνει και σε ποιες αναλογίες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανάμειξη διεγερτικών, κατασταλτικών και παραισθησιογόνων ουσιών μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες αντιδράσεις στον οργανισμό, από έντονη ταχυκαρδία και υπερθερμία μέχρι σοβαρά ψυχωσικά επεισόδια, απώλεια αισθήσεων ή ακόμη και υπερδοσολογία.

Παρά τους κινδύνους, η «ροζ κοκαΐνη» έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τη φήμη του «ναρκωτικού της μόδας». Το έντονο χρώμα της, η προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύνδεσή της με πάρτι, κλαμπ και πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς έχουν δημιουργήσει γύρω της μια εικόνα που την κάνει ελκυστική, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες. Το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως κάτι «διαφορετικό» ή «πιο εκλεκτό» από τα γνωστά ναρκωτικά συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη διάδοσή της.