Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο – Πήγε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης

Συνελήφθησαν χθες (01.02.2026) στο Ηράκλειο, ένας 45χρονο και μία 40χρονη κατηγορούμενοι για παραβάσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τα ανήλικα και 33χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για έκθεση.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «απογευματινές ώρες της 31.01.2026, δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν ποσότητα αλκοόλ από κατάστημα με αποτέλεσμα ο ένας εξ΄αυτών να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να διακομισθεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθησαν ο 45χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και η 40χρονη ως υπάλληλος του καταστήματος καθώς όπως προέκυψε διέθεσαν προς πώληση αλκοόλ στους ανωτέρω ανηλίκους. Επιπλέον συνελήφθη η 33χρονη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»