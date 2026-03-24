Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αστυνομικοί του Τμήματος ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη το πρώην ζευγάρι. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς η 50χρονη γυναίκα ο πρώην σύντροφος της ενώ υπάρχει απόφαση δικαστηρίου να μην την πλησιάζει στα 50 μέτρα εκείνος πήγε από το σπίτι της και άρχισε να τη χτυπά με χέρια και με πόδια σε όλο της το σώμα.

Ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν και την γυναίκα καθώς σύμφωνα με την καταγγελία του 53χρονου από τη Βουλγαρία εκείνη του επιτέθηκε πρώτη.

Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 30χρονος άνδρας μετά από καταγγελία της 29χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς ο 30χρονος την κλωτσούσε ενώ έχασε την ισορροπία της και τραυματίστηκε στο δεξί χέρι.

Και οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ηρακλείου.