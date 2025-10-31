Ηράκλειο: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετά από φωτιά

Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή του Μασταμπά και το Ηράκλειο καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Χαλέπας, παράλληλη της Ιερολοχιτών, στον Μασταμπά.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, πήδηξε από την ταράτσα και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ. Για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί καθώς το συμβάν ως προς το δικό του πρόσωπο δόθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Στη γειτονιά όλοι είναι συγκλονισμένοι από την ανείπωτη τραγωδία με θύματα μητέρα και γιο, 90 και περίπου 55 ετών αντίστοιχα.

Σε σοκ είναι οι γείτονες και οι συγγενείς της οικογένειας

* αρχείου