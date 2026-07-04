Ηράκλειο: Τους συνέλαβαν για κοκαίνη

Πάνω στο «αλισβερίσι» κοκαΐνης συνέλαβαν οι αστυνομικοί δύο Κρητικούς ηλικίας 39 και 40 ετών σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, χθες (03.07.2026) οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας και τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκαν σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, ημεδαπός κατά το χρόνο που προμήθευε έτερο ημεδαπό ναρκωτικές ουσίες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Ακολούθησαν έρευνες στα οχήματα των ημεδαπών (39 και 40 ετών) και σε οικία σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

152,1 γραμμάρια κοκαΐνης

Ζυγαριά

Χρηματικό ποσό 6.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Τρία κινητά τηλέφωνα

Επίσης κατασχέθηκαν ως μέσα μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».