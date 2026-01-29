Ηράκλειο: Τμήμα ευκαλύπτου έπεσε πάνω σε καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ

Προβλήματα συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν στην Κρήτη, με ένα ακόμη περιστατικό να καταγράφεται στην περιοχή της Μονής Επανωσήφη, στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

Οπως μετέδωσε το cretalive ένας μεγάλος κλώνος ευκαλύπτου έσπασε και έπεσε πάνω σε καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργώντας αναστάτωση και δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια κατοίκων και διερχομένων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.