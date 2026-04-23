Ηράκλειο: Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στην αδικοχαμένη 43χρονη

Το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Απριλίου θα γραφτεί ο επίλογος της τραγωδίας με θύμα την Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Η κηδεία της 43χρονης θα πραγματοποιηθεί στις Δαφνές Ηρακλείου.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία μία ώρα νωρίτερα.

Τραγικές φιγούρες είναι τα παιδιά, ο αδελφός και η μητέρα της άτυχης γυναίκας.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, το κλίμα στις Δαφνές, μολονότι το χωριό τιμά σήμερα τον προστάτη του Άγιο Γεώργιο, είναι βαρύ.

Συγχωριανοί της Ελευθερίας δηλώνουν συντετριμμένοι και σοκαρισμένοι από το φρικτό έγκλημα.

Αρκετός κόσμος σπεύδει στο σπίτι της 43χρονης προκειμένου να συμπαρασταθεί στους οικείους της.

Κατά την εκδοχή της Αστυνομίας όλα εκτυλίχθηκαν την περασμένη Κυριακή, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο 40χρονος είχε αποφασίσει να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του. Έκλεισε ραντεβού μαζί της στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα κι εκεί έγιναν όλα.

Μετά από αρκετές ημέρες αγωνίας και ερευνών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο: η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε απόμερο μέρος στην Αγία Βαρβάρα.