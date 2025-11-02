menu
22.3 C
Chania
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Τοπικά

Ηράκλειο: Τέσσερις τουλάχιστον πυροβολισμούς από δυο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Τέσσερις τουλάχιστον βολές, από βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, δέχθηκε ο 39χρονος άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγες, η ιατροδικαστική εξέταση στην 56 χρονη γυναίκα, που επίσης έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του μακελειού, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, Δευτέρα 3-11-3025 στις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ η σορός του αναμένεται απόψε στο χωριό. Ισχυρότατες παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Απο τις αστυνομικές δυνάμεις αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον τρία άτομα, εκτός από τους δυο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και στους οποίους φέρεται να έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις.

