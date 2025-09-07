menu
Ηράκλειο: Τέσσερις συλλήψεις για απομιμητικά προϊόντα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας με τη συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου είχαν σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών (32χρονου,38χρονου ,24χρονου και 48χρονου) και το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός ακόμα(29χρονου) για τα αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και της πλαστογραφίας ,στο Ηράκλειο.

Οπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «την 06.09.2025 52χρονος ημεδαπός κατήγγειλε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης ότι βραδινές ώρες της 02.09.2025 άγνωστοι αφαίρεσαν το σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του από περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης Αττικής .

Από την αξιοποίηση στοιχείων μέσω του συστήματος γεω-εντοπισμού του οχήματος, και με τη συνεργασία των αστυνομικών των ανωτέρω υπηρεσιών ,το όχημα εντοπίσθηκε χθες 06.09.2025 σε αποθήκη συνεργείου αυτοκινήτων ιδιοκτησίας -2- ημεδαπών σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ακολούθησε έρευνα στο χώρο όπου εντοπίσθηκαν ο ένας ιδιοκτήτης της αποθήκης και τρεις ακόμα ημεδαποί να έχουν αποσυναρμολογήσει το κλαπέν όχημα από το οποίο είχαν αφαιρεθεί μηχανικά μέρη ενώ είχαν αποξεσθεί όλα τα μέρη του οχήματος όπου αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του καθιστώντας τα μη αναγνωρίσιμα.

Εντός του ιδίου χώρου βρέθηκε έτερο όχημα ίδιας μάρκας χρώματος και μοντέλου στο οποίο επρόκειτο να τοποθετηθούν τα αφαιρεθέντα και παραποιηθέντα μηχανικά μέρη.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής
• -2- καταγραφικά
• -4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας»

 

 

