Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε 27χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς – Συνελήφθη για όπλα

Ένας 27χρονος ο οποίος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών ταυτοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ενώ συνελήφθη χθες για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιολόγηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε 27χρονος ημεδαπός ο οποίος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στο Ηράκλειο και συνελήφθη χθες (15.10.2025) το πρωί κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα πρώτες πρωινές ώρες την 12.10.2025, άγνωστος δράστης οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε περιοχή του Ηρακλείου, προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και στη συνέχεια αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ από το σημείο κατασχέθηκαν έξι κάλυκες.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε χθες (15.10.2025) ο 27χρονος και συνελήφθη καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και σε όχημα που χρησιμοποιεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».