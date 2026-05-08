menu
22.8 C
Chania
Παρασκευή, 8 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχαν σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση δεκατεσσάρων -14- περιπτώσεων κλοπών σε οχήματα καθώς και -2- κλοπών οχημάτων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τρεις -3- ανήλικοι ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι δύο. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών 36 και 37 ετών για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι τρεις ανήλικοι ημεδαποί έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 22.04.2025 έως και την 06.05.2026 προέβαιναν στην τέλεση κλοπών από σταθμευμένα οχήματα, στην ευρύτερη περιοχή της πόλεως του Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε διέπραξαν -14- κλοπές σε ΙΧΕ και ΔΧΕ (ταξί) εκ των οποίων επτά τετελεσμένες και επτά απόπειρες, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των (1.017) ευρώ, (4) συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα tablet, ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου.

Επιπλέον, προέβησαν στην κλοπή δύο (2) Ι.Χ.Ε. ενοικιαστικών αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποίησαν για τη διευκόλυνση της δράσης τους ως μέσα μετάβασης και αποχώρησης τους από τα σημεία διάπραξης των προαναφερόμενων περιπτώσεων κλοπών.

Κατά τις βραδινές ώρες της 06.05.2026 συνελήφθη ο ένας εκ των ανηλίκων ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Επιπλέον χθες (07.05.2026) συνελήφθη ακόμα ένας εξ αυτών ο οποίος τυγχάνει επιτηρούμενος και υποχρεούται να δίνει το παρών σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ώστε να εξακριβωθεί πλήρως η εγκληματική δραστηριότητα ανωτέρω μελών της εγκληματικής ομάδας»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum