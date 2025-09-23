menu
24.9 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Τοπικά

Ηράκλειο: Συνελήφθη ο “εισπράκτορας” τηλεφωνικών απατών με τα χρήματα στις αποσκευές του

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα στις αποσκευές του, λεία από τηλεφωνικές απάτες που τελέστηκαν στην Κρήτη, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το βράδυ, ένας 44χρονος Ουκρανός, την ώρα που ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με το πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Όπως μεταδίδει το ertnews, λίγες ώρες πριν, ο δράστης είχε παραλάβει από μια υπερήλικη γυναίκα στις Μοίρες η οποία είχε πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης, μεγάλο χρηματικό ποσό, άνω των 30.000 ευρώ. Η 91χρονη, όπως προέκυψε μετά και την καταγγελία που έκανε στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού, δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος την ενημέρωσε ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Της ζήτησε το ποσό των 55.000 ευρώ καθώς όπως της είπε ο γιατρός που θα την χειρουργούσε ήταν από τη Γερμανία. Η γυναίκα που πείσθηκε από τους ισχυρισμούς του επιτήδειου, παρέδωσε τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της, στον 44χρονο Ουκρανό που έσπευσε για τα χρήματα. Όταν κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ήταν πλέον αργά.

Για καλή τύχη της 91χρονης, η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Φαιστού, απέδωσε καρπούς, καθώς έφτασαν γρήγορα στην ταυτότητα του δράστη αλλά και στα ίχνη του.

Ο 44χρονος που εντοπίστηκε την ώρα που ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με το πλοίο είχε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των 34.600 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τα κοσμήματα ήταν η λεία από άλλη τηλεφωνική απάτη που είχε διαπραχθεί μέσα στο καλοκαίρι. Συνολικά για την ώρα ο 44χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε 3 τηλεφωνικές απάτες που τελέστηκαν στην Κρήτη από τον Ιούνιο μέχρι και χθες.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε τον ρόλο του εισπράκτορα και βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με το άτομο το οποίο τον κατηύθυνε για την παραλαβή των χρημάτων.

