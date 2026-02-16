menu
Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί των οδών Νικ. Καμπιτάκη και Μιχ. Ηλιάδη, στο πλαίσιο του «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών», του Δήμου Ηρακλείου.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί της οδού Εμμ. Παπαδάκη, στο πλαίσιο του «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών», του Δήμου Ηρακλείου.
3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της 7/2026 απόφασης του Τριμ. Εφετ. Ανατολικής Κρήτης.
4. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της απόφασης με αριθ.87/2026 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
5. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου (έφεσης) κατά της με αριθμό 395/2025 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Α΄Τμήμα – Τριμελές).
6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Peaceful Futures: Ηθικές και Συμπεριληπτικές Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό Στρατιωτικής Κληρονομιάς», με ακρωνύμιο “Peaceful Futures”, στο πλαίσιο της δράσης «Cooperation Partnerships in Higher Education» (KA220-HED) του προγράμματος Erasmus+, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σε σύμπραξη συνεργασίας με τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο -Ελλάδα, Lusófona University –Πορτογαλία, Thomas More University –Βέλγιο).
7. Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης της αιτιολόγησης προσφοράς της εταιρείας «Φ. Αλαβέρας Α.Ε» – αναδειξη πρωσωρινού μειοδοτη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού (τμήμα Α΄- από ΄Ιδης έως Γιαμαλάκη) – Υποέργο 1».
8. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής κτιρίων αθλητικού κέντρου Αγ. Αικατερίνης».
9. Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας -Αξιολόγησης Διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
10. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπόλογου, για την πληρωμή της επέκτασης δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην Περιοχή «Πατέλα Καρτερός».
11. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.
12. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή έκθεσης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου.
13. Παραχώρηση Γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Λεβήνου, αρ.7, προς εξυπηρέτηση του 20ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.

