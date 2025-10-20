Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα των οδών Γερωνυμάκη και Εθνικής Αντιστάσεως για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου-2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α.Ηρακλείου.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμημάτων των Λεωφόρων Δημοκρατίας και Κνωσσού για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου-2019 (Δίκτυα ύδρευσης–υδρόμετρα–τηλεμετρία –τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου – εξόδου, για έκδοση Άδειας Λειτουργίας σε Φανοποιείο αυτοκινήτων, επί της οδού Αγ. Αντωνίου και Νικολάου 274, στην Τοπική κοινότητα Γουρνών, εκτός Σχεδίου Πόλης, εκτός Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ..

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριοθέτηση και επέκταση ή μη, της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης και των θέσεων στάθμευσης σε μονίμους κατοίκους εκτός Τειχών Παλιάς Πόλης Ηρακλείου– Περιοχή Τρία (3) Πεύκα, Ηράκλειο Κρήτης. (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθ. 105863/19-09-2025 4ου πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας).

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριοθέτηση νέας στάσης της κόκκινης γραμμής mini bus και αστικού λεωφορείου επί της Λεωφόρου Νεάρχου σε διαμορφωμένη εσοχή (βόρεια της οδού) και απέναντι (νότια της οδού) με διαμόρφωση νέας εσοχής. (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθ. 105863/19-09-2025 4ου πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας).

6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μονοδρόμηση τμήματος της οδού Διδούς στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός. (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθ. 105863/19-09-2025 4ου πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας).

7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) επί της οδού Ν. Καζαντζάκη. (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθ. 105863/19-09-2025 4ου πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας).

8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραμονή των οριοδεικτών στον άξονα των οδών Γιαμαλάκη, Κυρίλου Λουκάρεως, Αγ. Μηνά και Κορνάρου.

9. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της που πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, έμπροσθεν του Σωφρονιστικού Καταστήματος όπου έχει κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη μόνιμη στέγασή της.

10. α) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της 75/2025 απόφασης του Τριμ. Εφ. Αν. Κρήτης. β) Ενέργειες για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη οριστικής τιμής μονάδος κατά της 166/2025 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

12. α) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της 85/2025 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. β) Ενέργειες για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

13. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη οριστικής τιμής μονάδος κατά της 178/2025 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

14. Λήψη απόφασης για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων κατά της σιωπηρής απόρριψης της Γ. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με αριθμό 9068/8-10-2025 (διά της παραλείψεως εκδόσεως απόφασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία) της με αριθμό 7364/ 5-8-2025 προσφυγής του Δήμου κατά της με αριθμό 247993/23-07-2025 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης: (α) προσφυγής ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 και (β) αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων

Διοικητικών Δικαστηρίων.

15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης για την αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε στο αυτοκίνητο του από πτώση δέντρου, μέσα στη τάφρο επί της Πλατείας Κύπρου, δίπλα στην Πύλη Ιησού.

16. Έγκριση του 1ου πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της Διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Στερέωση και Στατική Αποκατάσταση του Παραθαλάσσιου Τμήματος των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου».

17. Έγκριση του 2ου πρακτικού «Αξιολόγησης προσφορών – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικής προσφοράς» της διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προσωρινή μετατόπιση γηπέδων αντισφαίρισης απο το χώρο της τάφρου του προμαχώνα Sabbionara – Bembo – Αγίου Φραγκίσκου των ενετικών τειχών Ηρακλείου Κρήτης», Δήμου Ηρακλείου.

18. Εισήγηση για την αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης αιθουσών διδασκαλίας σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ 5227079 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ)».

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ της Α.Σ.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ανάπλαση δημοτικής οδού προς Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου)».

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)».

21. Εισήγηση για την ενσωμάτωση νέου βρεφικού σταθμού Αλικαρνασσού στη «Συμφωνία -πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής».

22. Εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας για διαγραφή βεβαιωμένου ποσού καταβολής μισθώματος στο Δήμο Ηρακλείου για ακίνητο συνιδιοκτησίας.

23. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ – Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρεία GB SOLAR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

24. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

25. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

26. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

27. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους στα ονόματα των μισθωτών.

28. Εισήγηση για παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.