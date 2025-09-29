Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει στη Λότζια η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2025.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, Μουσικής Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Πολεοδομικών Μελετών της Δ/νσης Πολεοδομίας, Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης & της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με απότμηση πεζοδρομίου πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Λ. Παπαναστασίου αρ. 136.

4. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθ.4/10-9-2025 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

5. Άσκηση Προσφυγής και ανακοπής του Δήμου Ηρακλείου κατά της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ», ΟΛΗ ΑΕ.

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. ΔΔΠ 348/2025 Διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

7. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον προσδιορισμό μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της αξίας τμημάτων γης που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 2882/2001.

8. Έγκριση εκπόνησης της 2ης επιμέρους (εκτελεστικής) σύμβασης της: «Συμφωνίας – πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής».

9. Επικύρωση των πρακτικών ελέγχου προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής, ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών & ελέγχου οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργική μίσθωση (operational leasing) είκοσι (20) πετρελαιοκίνητων & βενζινοκίνητων οχημάτων διαφόρων κατηγοριών διάρκειας (48) μηνών».

10. Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή τριών (3) μεταλλικών οικίσκων στο νέο σχολείο ΕΝΕΕΓΥΛ στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μικράς Ασίας (MIS 5226956)» από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)».

11. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης της πράξης : «Ψηφιακές Εφαρμογές Ανάδειξης του Γαστρονομικού Πλούτου του Ηρακλείου» με Κωδικό ΟΠΣ 6034632 στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

12. Περί απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Μανουσάκη Δαυίδ για την πληρωμή της παραλλαγής του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. στην οδό Πυράνθου.

13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.

14. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 562,28 ευρώ για τον Κ.Α. 00-6823.001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης ».

15. Διαγραφές οφειλών και προσαυξήσεων άρδευσης δημοτών κατά το άρθρο 174 του Κ.Δ.Κ.

16. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

17. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

18. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για παράταση προθεσμίας κοινοποίησης χρηματικών καταλόγων.

19. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.