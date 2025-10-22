menu
Ηράκλειο: Συνάντηση για το επερχόμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με τον Βουλευτή Ν. Ηρακλείου της ΝΔ κ. Μάξιμο Γ. Σενετάκη, συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΡ», Νικόλαος Αντωνόπουλος στο πλαίσιο κύκλου προγραμματισμένων συναντήσεων και ενημέρωσης στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Ν. Ηρακλείου σε σημαντικά θέματα που αφορούν το επερχόμενο νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΘ.Α.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η συνάντηση υλοποιήθηκε σε ένα πάρα πολύ καλό και δημιουργικό κλίμα, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση για τα σημαντικά ζητήματα υποβάθμισης βαθμολογικού και μισθολογικού χαρακτήρα όλων των στελεχών που θα προκύψουν από το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ.

Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε περί την βαθμολογική αναδρομικότητα 35 ετών που αφορά όλα τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα οι συνάδελφοι μας που προέρχονται από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών πλήττονται περισσότερο.

Περαιτέρω τέθηκε και το σημαντικό θέμα της κατάργησης του Στρατοδικείου – Ναυτοδικείου – Αεροδικείου, όπου μετά από διεξοδική ανάλυση ο κ. Σενετάκης δεσμεύτηκε για την στήριξη του στην πρόταση επίλυσης της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι η ΠΟΜΕΝΣ σε συνεργασία με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία θα διεξάγει Ημερίδες Ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, ώστε να ενημερωθούν σωστά και υπεύθυνα οι συνάδελφοι μας, αλλά κυρίως όλοι οι Πολιτικοί φορείς και ειδικά της Κυβέρνησης, σε ότι αφορά την βαθμολογική υποβάθμιση όλων των Στρατιωτικών από το επερχόμενο νομοσχέδιο».

