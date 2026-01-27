Ηράκλειο: Σύλληψη συζύγου και πεθεράς μετά από καταγγελίες 31χρονης

Υπό καθεστώς στενής επιτήρησης και συστηματικού ελέγχου καταγγέλλει ότι ζούσε, από τον περασμένο Νοέμβριο, μια 31χρονη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, περιγράφοντας ένα περιβάλλον φόβου και κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον σύζυγό της και την πεθερά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ηρακλειώτικη ιστοσελίδα cretalive, «η γυναίκα έκανε την καταγγελία στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, αναφέροντας – μεταξύ άλλων – ότι στον χώρο όπου διέμενε είχαν τοποθετηθεί κάμερες παρακολούθησης, μέσω των οποίων – όπως υποστηρίζει – ελέγχονταν οι κινήσεις της. Ο 45χρονος σύζυγος, και η 69χρονη πεθερά, φέρονται να είχαν συνεχείς προστριβές μαζί της, με τη συμπεριφορά τους να χαρακτηρίζεται κακοποιητική. Η 31χρονη κατήγγειλε ότι ζούσε σε ένα γενικότερο πλαίσιο ελέγχου και περιορισμού της προσωπικής της ελευθερίας.

Η καταγγελία έγινε χθες Δευτέρα και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου και της πεθεράς. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, εντοπίστηκε και οπλισμός στην κατοχή του 45χρονου.

Οι δύο αναμένεται να βρεθούν τώρα αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη».