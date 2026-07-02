Ηράκλειο: Σύλληψη 58χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου!

Στη σύλληψη ενός 58χρονου σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων, ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι, μέσα στην οικία μπήκε ο εκμισθωτής του ακινήτου και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, παρουσία του δεύτερου παιδιού της, ηλικίας 11 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026.

Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του, μεταξύ άλλων, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι.