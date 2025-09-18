Ηράκλειο: Σύλληψη 38χρονου για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (17.09.2025) το απόγευμα στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, 38χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας χθες (17.09.2025) το απόγευμα εντοπίστηκε ο 38χρονος κατά το χρόνο που τοποθετούσε επιμελώς συσκευασία με ποσότητα κάνναβης σε κάδο απορριμάτων και συνελήφθη. Ποσότητα κάνναβης βάρους 150 γραμμαρίων κατασχέθηκε.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»