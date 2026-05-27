Ηράκλειο: Σύλληψη 30χρονης για “μαϊμού” προϊόντα

Συνελήφθη, χθες (26.05.2026) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο 30χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «χθες (26.05.2026) στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση της διάθεσης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και στελεχών της Α.Α.Δ.Ε./ Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 49χρονου ημεδαπού ο οποίος απουσίαζε, ενώ εντοπίσθηκε εντός του καταστήματος η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι διέθεταν προς πώληση -541- προϊόντα ένδυσης που αποτελούν απομιμήσεις και φέρουν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα επωνύμων εταιριών, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»