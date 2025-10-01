Ηράκλειο: Σύλληψη 21χρονου για κλοπή από δωμάτιο νοσοκομείου

Συνελήφθη χθες (30.09.2025) το πρωί από αστυνομικούς Του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 21χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «χθες (30.09.2025) το πρωί ο αλλοδαπός εισήλθε σε δωμάτιο Νοσοκομείου στο Ηράκλειο και αφαίρεσε πορτοφόλι ημεδαπής το οποίο περιείχε κάρτες τραπεζών καθώς και το χρηματικό ποσό των 125 ευρώ, έγινε όμως αντιληπτός και αφού ακινητοποιήθηκε στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας. Στην κατοχή του βρέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, ενώ σε έτερο χώρο βρέθηκε το πορτοφόλι, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»