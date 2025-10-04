Ηράκλειο: Σύλληψη 15χρονου για επίθεση σε 14χρονη

Αναστάτωση προκλήθηκε την Παρασκευή σε Γυμνάσιο της πόλης του Ηρακλείου, όταν – σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά – ένας 15χρονος επιτέθηκε σε άλλη μαθήτρια και τη χτύπησε.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το επεισόδιο έγινε στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος, με τον μαθητή να κάνει “κεφαλοκλείδωμα” σε μια 14χρονη και να την χτυπά με μπουνιά!

Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, που συνέλαβε τον ανήλικο αλλά και την 32χρονη μητέρα του.

Και οι δύο είναι πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.