Τοπικά

Ηράκλειο: Συλλήψεις για ναρκωτικά, κλοπές και λαθραία καπνικά προϊόντα

Συνελήφθησαν χθες (31.01.2026) μεταμεσονύκτιες ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δύο ημεδαποί ηλικίας 35 και 24 ετών κατηγορούμενοι για κλοπή.

Οπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «οι δύο ημεδαποί προσπάθησαν να αφαιρέσουν από επιχείρηση προϊόντα, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Όπως διαπιστώθηκε σε παρελθόντα χρόνο είχαν αφαιρέσει από την ίδια επιχείρηση προϊόντα συνολικής αξίας 400 ευρώ»

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Εν τω μεταξύ, συνελήφθη χθες (31.01.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 32χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον αλλοδαπό, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν (4) συσκευασίες καπνού και (130) πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη από το νόμο ταινία φόρου κατανάλωσης και ως εκ τούτου στερούνταν τελωνειακού ελέγχου και σήμανσης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»

Τέλος, όπως ανακοινώθηεκ από την Αστυνομία «συνελήφθησαν χθες (31.01.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου σε δύο διαφορετικά περιπτώσεις δύο 31χρονοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών.
Ειδικότερα σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ημεδαπός, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν μικροποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης.
Επιπλέον σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον αλλοδαπό βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια συσκευασία περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 69,3 γραμμαρίων.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»

